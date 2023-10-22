Выставила полной дурой: звезда «Миража» набросилась на подлую Кудрявцеву

Светлана Разина горько пожалела о том, что дала новое интервью. Артистка надеется, что никто не будет смотреть программу с ее участием, иначе позора не избежать.

Экс-солистка группы «Мираж» доверилась Лере Кудрявцевой и появилась в шоу «Секрет на миллион». В анонсе выпуска говорится, что знаменитость расскажет, почему покинула коллектив и какую большую цену заплатила за свой успех, а также поделится интимными подробностями личной жизни.

Однако не успела передача выйти в эфир, как исполнительница набросилась на подлую телеведущую. Разина заявила, что ее выставили полной дурой.

«Монтаж — убойная сила», — подчеркнула блондинка.

Также певица пожаловалась на то, что Кудрявцева не захотела говорить о конфликте с Суханкиной, из-за которого она и ушла из группы. В результате беседа, по мнению звезды, не раскрыла ее как личность. Разина принялась отговаривать россиян от просмотра шоу.