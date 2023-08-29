Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Здесь актриса сыграла одну из лучших ролей.
Карьера Юлии Высоцкой пошла в гору благодаря ее браку с режиссером Андреем Кончаловским. Актриса снялась во множестве его картин, но одной из ее лучших работ многие называют роль Жанны в драме «Дом дураков».
Сюжет ленты разворачивается в интернате для душевнобольных. Замкнутый изолированный мирок живет по своим правилам и по своей системе ценностей. Однажды им предстоит выдержать испытание свободой, когда весь персонал оставит больных на произвол судьбы.
Высоцкой досталась главная роль. Ее Жанна — это девушка, живущая в мире грез и мечтающая встретить канадского музыканта Брайана Адамса. Мечта душевнобольной героини сбывается.
Многие зрители оставили о ленте положительные отзывы:
«Рвущая сердце картина, с любовью и точностью идет рассказ, правдивость зашкаливает, беззащитность героев, их желание „быть“ не выражается словами», «Ставлю 5. Фильм тронул! Браво Кончаловскому!», «Мне фильм понравился. Юля Высоцкая сыграла профессионально и правдоподобно».