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Киноафиша Статьи Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром

Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром

29 августа 2023 17:00
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром

Здесь актриса сыграла одну из лучших ролей.

Карьера Юлии Высоцкой пошла в гору благодаря ее браку с режиссером Андреем Кончаловским. Актриса снялась во множестве его картин, но одной из ее лучших работ многие называют роль Жанны в драме «Дом дураков».

Сюжет ленты разворачивается в интернате для душевнобольных. Замкнутый изолированный мирок живет по своим правилам и по своей системе ценностей. Однажды им предстоит выдержать испытание свободой, когда весь персонал оставит больных на произвол судьбы.

Высоцкой досталась главная роль. Ее Жанна — это девушка, живущая в мире грез и мечтающая встретить канадского музыканта Брайана Адамса. Мечта душевнобольной героини сбывается.

Многие зрители оставили о ленте положительные отзывы:

«Рвущая сердце картина, с любовью и точностью идет рассказ, правдивость зашкаливает, беззащитность героев, их желание „быть“ не выражается словами», «Ставлю 5. Фильм тронул! Браво Кончаловскому!», «Мне фильм понравился. Юля Высоцкая сыграла профессионально и правдоподобно».

Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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