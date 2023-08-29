Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром

Карьера Юлии Высоцкой пошла в гору благодаря ее браку с режиссером Андреем Кончаловским. Актриса снялась во множестве его картин, но одной из ее лучших работ многие называют роль Жанны в драме «Дом дураков».

Сюжет ленты разворачивается в интернате для душевнобольных. Замкнутый изолированный мирок живет по своим правилам и по своей системе ценностей. Однажды им предстоит выдержать испытание свободой, когда весь персонал оставит больных на произвол судьбы.

Высоцкой досталась главная роль. Ее Жанна — это девушка, живущая в мире грез и мечтающая встретить канадского музыканта Брайана Адамса. Мечта душевнобольной героини сбывается.

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