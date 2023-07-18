Выставил всех вон: Пресняков отличился на «Славянском базаре»

Никита Пресняков оказался в числе российских звезд, посетивших международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Выступления музыканта ждали многие поклонники, а вот сам артист, судя по всему, был не в духе.

В тот же день у звезды состоялся сольный концерт, откуда исполнитель выставил вон всех представителей СМИ. Как сообщает «СтарХит», Пресняков-младший потребовал, чтобы в зале не было журналистов.

По всей видимости, певец решил таким радикальным способом оградить себя от лишних вопросов. Музыкант не желает вдаваться в подробности своей жизни и комментировать отъезд в США, который неприятно удивил многих фанатов.

Кроме того, звезду наверняка стали бы расспрашивать о том, как в Израиле поживает его бабушка Алла Пугачева, которая давно не дает интервью. Как бы там ни было, но пообщаться с сыном Кристины Орбакайте корреспондентам, увы, не удалось.