Высотка с видом на море: судя по виду из новых хором, Пугачева на Кипре как сыр в масле катается

Жизнь Аллы Пугачевой в Израиле не задалась. Стоило Примадонне обосноваться в жаркой стране, как обстановка накалилась до предела — пожилой певице пришлось срочно искать новое место жительства. По слухам, вместе с мужем и детьми исполнительница перебралась на солнечный Кипр.

Несколько лет назад чета приобрела элитную недвижимость на острове в городе Лимасол. Квартира звезды расположена в многоэтажном комплексе One на первой линии моря, в котором есть тренажерный зал, сауна, бутики и ресторан. Стоимость жилья может доходить до 10 миллионов евро.

Квартира находится в современном районе недалеко от популярного туристического пляжа, так что семья может наслаждаться морем хоть каждый день. Жилье Пугачевой просторное и светлое. Приятным бонусом квартиры является терраса с живописным видом, на которой можно трапезничать в кругу близких.