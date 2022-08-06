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Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века»

6 августа 2022 14:25
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века»

Вот что стало причиной казни шехзаде.

Это в сериале Мустафу, первенца султана Сулеймана, показали скромным и благородным юношей, который учтиво относился не только к родственникам, но и всем окружающим. Исторические сводки же говорят об обратном.

Хотя многие современники описывали наследника престола в положительном ключе, среди них были те, кто обнажил его истинное лицо. Если верить мемуарам посла Брагинни, Мустафа был своенравным, высокомерным и весьма деспотичным человеком.

Он мог как проявить неуважение к послам и визирям, так и публично противоречить отцу. Также вопреки обычаям он носил бороду, хотя шехзаде это не позволялось.

Эти черты характера и симпатия со стороны янычар могли послужить причиной ненависти Сулеймана к собственному сыну и его дальнейшей казни. Избежать ее, по мнению историков, было практически невозможно, ведь бунт Мустафы мог вызвать кровопролитие по всей стране.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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