Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века»

Это в сериале Мустафу, первенца султана Сулеймана, показали скромным и благородным юношей, который учтиво относился не только к родственникам, но и всем окружающим. Исторические сводки же говорят об обратном.

Хотя многие современники описывали наследника престола в положительном ключе, среди них были те, кто обнажил его истинное лицо. Если верить мемуарам посла Брагинни, Мустафа был своенравным, высокомерным и весьма деспотичным человеком.

Он мог как проявить неуважение к послам и визирям, так и публично противоречить отцу. Также вопреки обычаям он носил бороду, хотя шехзаде это не позволялось.

Эти черты характера и симпатия со стороны янычар могли послужить причиной ненависти Сулеймана к собственному сыну и его дальнейшей казни. Избежать ее, по мнению историков, было практически невозможно, ведь бунт Мустафы мог вызвать кровопролитие по всей стране.