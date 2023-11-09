Высокое либидо: 3 самых распутных знака Зодиака

По-настоящему гармоничной можно назвать ту пару, в которой обе «половинки» совпадают не только во взглядах на жизнь и в бытовых вопросах, но и в постели. Если один из партнеров обладает куда более жарким темпераментом, чем второй, конфликты на этой почве неизбежны. Перед тем как начать встречаться, астрологи советуют узнать дату рождения человека. Если избранник принадлежит к одному из этих трех знаков зодиака, с вероятностью 99,9% в спальне он будет ненасытен.

Овен

У представителей огненной стихии либидо просто зашкаливает. Порой возникает впечатление, что они готовы предаваться страсти где угодно и когда угодно. И это на самом деле так: люди, рожденные под знаком Овна, совсем не прочь уединиться с любимым человеком не только в спальне, но и в каком-нибудь экстремальном месте.

Овен — необыкновенно горячий знак, настоящий «вулкан страстей».

Неважно, сколько времени прошло с момента знакомства или начала отношений — в постели он будет таким же неутомимым, как в первый раз. Правда, огненному знаку трудно найти себе партнера, который сможет соответствовать его темпераменту — далеко не все жаждут интима в режиме «24/7».

Лев

«Король гороскопа» тоже относится к стихии Огня, а значит, кровь кипит в его жилах не только от ярости, но и от страсти. Лев — самолюбивый знак, ему важно выглядеть в глазах второй половинки идеалом во всем, в том числе в интимной сфере. Поэтому каждый раз огненный знак будет стараться изо всех сил, чтобы партнер остался в восторге.

Лев — экспериментатор, который умело подговорит свою вторую половинку на такие «распутства», на которые она никогда не решилась бы.

Именно с представителем огненного знака партнер может почувствовать себя по-настоящему свободным и раскованным. Лев научит получать наслаждение от каждого момента близости и заставит позабыть про комплексы.

Скорпион

На первый взгляд этот водный знак кажется холодным и отстраненным, однако стоит заглянуть ему в глаза, как становится понятно — черти в этом тихом омуте точно водятся. На самом деле Скорпион — один из самых страстных и раскованных знаков в зодиакальном круге. Он обожает власть в постели и обрадуется, если партнер передаст бразды правления в его руки.

Скорпион — любитель самых экзотических любовных практик, и второй половинке следует быть готовой к этому.

Каждая близость с представителем водного знака станет ярким и запоминающимся на всю жизнь опытом. Даже если отношения со Скорпионом не сложатся, вряд ли кто-то из последующих партнеров оставит после себя настолько же фантастические впечатления.