Высокий и седой: тайного отца дочери Тутберидзе наконец-то показали фанатам

Прославленный тренер Этери Тутберидзе предпочитает рассказывать о своей работе, а не о личной жизни. Она никогда не говорила о том, кто является отцом ее дочери Дианы. Женщина заявляла: «Нет папы у нас».

Однако эти слова оказались далеки от истины. Недавно сама Диана опубликовала снимок, на котором прогуливается по улице с седовласым мужчиной. Фотографию она подписала коротко: «Папа».

Лицо отца девушка не показала, сохранив тайну своей матери. Но в Сети появились слухи о том, что в 1995 году Тутберидзе вышла замуж за своего партнера по фигурному катанию Николая Аптера. Они заключили брак в Лас-Вегасе. Вскоре после этого Этери вернулась в Россию, а Николай остался в США.

Однако, официальное отчество Дианы — Сергеевна. Согласно другой версии, Тутберидзе родила дочь от конькобежца Сергея Буянова. Сама Этери Георгиевна никак эти слухи не комментирует