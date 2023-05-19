Высохшая мумия: рядового Рико из «Звездного десанта» после развода с принцессой не узнать

Каспер Ван Дин когда-то блистал в Голливуде, но кинофраншиза «Звездный десант» стала самой яркой работой в фильмографии актера.

В роли рядового Рика голубоглазый красавец влюбил в себя девушек по всему миру. В том числе в сети звезды попалась и принцесса Кэтрин. Наследница сербской династии Карагеоргиевичей также снималась в кино, и ей повезло встретиться с артистом на площадке фильма «Коллекционеры». Между ними закрутился служебный роман, который плавно перешел в нечто большое, и вскоре влюбленные сыграли свадьбу.

В браке родились две дочери, но публика часто слышала о трудностях в семье. А однажды супруги даже появились на ток-шоу, в котором делились своими переживаниями. В итоге союз все же распался. Но Каспер не стал счастливее. Кажется, что после развода с принцессой он совсем перестал следить за своим внешним видом. Бывший голливудский красавчик сильно похудел. У него ярко выраженные скулы и впалые щеки, из-за чего теперь похож на настоящую мумию.