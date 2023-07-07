Высохла с горя: на жену Романа Костомарова страшно смотреть (фото)

В Сети вызвали бурное обсуждение новые кадры с фигуристом Романом Костомаровым. Его выписали из Коммунарской больницы, где мужчина пробыл последние полгода. Внимание публики приковал не только вид спортсмена после нескольких ампутаций, но и внешность его жены Оксаны Домниной.

Костомаров, стоя на двух протезах, записал трогательное обращение к врачам больницы, которые все эти месяцы боролись за его жизнь. Также Роман поблагодарил жену Оксану за ее отвагу и терпение. В течение полугода женщина практически жила в больнице рядом с мужем, поддерживая его на всех этапах лечения.

Хотя фигуристка пыталась улыбаться, от ее вида проступают слезы — женщина выглядит такой изможденной и похудевшей, будто она также перенесла тяжелую болезнь.

Роману и Оксане предстоит долгая адаптация к новой жизни. Фигурист уже ходит на протезах ног, на руки все еще заживают после ампутации.