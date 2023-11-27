Высоцкой не позавидуешь: Аринбасарова уколола любвеобильного Кончаловского

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая стали мужем и женой в 1998 году. Знаменитости воспитали двоих детей, Марию и Петра, и по праву считаются одной из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса. При этом, как уверены близкие режиссера, Кончаловский и Высоцкая так долго вместе не только из-за крепких чувств друг к другу.

Как рассказала актриса Наталия Аринбасарова, экс-супруга постановщика, Кончаловский отличается излишней любвеобильностью. Он не отказывал себе в удовольствии ухаживать за противоположным полом, но остепенился из-за возраста.

«Я думаю, он нагулялся, возраст уже. Но если бы он был моложе, мне кажется, он и на Юле не остановился бы», — рассказала Аринбасарова в шоу «Секрет на миллион».

При этом бывшая избранница режиссера похвалила Высоцкую за заботу о Кончаловском. По словам актрисы, именно Высоцкая продлевает жизнь Кончаловскому при помощи своей любви.