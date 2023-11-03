Высоцкого умоляли озвучить Волка из «Ну, погоди!»: не поверите, почему в итоге лишили роли

Мультсериал «Ну, погоди!» запомнился публике не только остроумным и захватывающим сюжетом, но и озвучкой. Голоса главным героям подарили Анатолий Папанов и Клара Румянцева, что стало одной из причин невероятной популярности. При этом мало кто догадывается, что изначально Волк должен был разговаривать голосом Владимира Высоцкого.

По словам режиссера Вячеслава Котеночкина, именно барда с его хриплым голосом он видел в качестве Волка. И после подготовки сценария обратился к нему, получив согласие от музыканта. Высоцкий уже намеревался работать и даже планировал записать песню для Волка, но неожиданно цензоры решили запретить ему участвовать в мультфильме.

Как оказалось, бард считался «одиозной фигурой». Он, как были уверены чиновники, негативно влиял на молодежь, поэтому точно не мог быть задействован в детском мультфильме. И Котеночкину срочно пришлось искать замену, которую он нашел в лице Анатолия Папанова.