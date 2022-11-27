Высоцкий терпеть не мог фильм «Служили два товарища»: причина оказалась на поверхности

Создатели культовой картины «Служили два товарища» тщательно подбирали актерский состав для фильма. Ролана Быкова далеко на сразу утвердили на роль Иван Карякин из-за «немужественной» внешности. Зато Владимир Высоцкий ни у кого вопросов не вызывал – и артисту поручили сыграть белогвардейского поручика Александра Брусенцова.

Высоцкий блестяще справился со своей ролью.

Фильм полюбили миллионы зрителей, но для самого артиста он стал разочарованием. По неизвестной причине из картины вырезали большую часть отснятого материала с кумиром поколения. С тех пор Владимир Высоцкий предпочитал не вспоминать об этом досадном опыте и не пересматривал великий фильм.