Высоцкий сделал предложение через час после знакомства: увидев фото невесты, поймете почему

О браке Владимира Высоцкого и Марины Влади знал весь мир. Но французская актриса была уже третьей супругой легендарного барда.

Первой женой будущего кумира всего СССР стала Иза Жукова. Однако этот брак быстро распался — Высоцкий был слишком молод для серьезных отношений.

После Жуковой артист связал свою жизнь с актрисой Людмилой Абрамовой, подарившей ему двоих сыновей. Будущие супруги познакомились в гостинице. Владимир Семенович попросил у Абрамовой денег: он перебил в ресторане посуду, а расплатиться ему было нечем. У актрисы тоже не было денег, и она отдала свое золотое кольцо. Уже через час Высоцкий стоял у ее номера. Абрамова даже не хотела его впускать, но он открыл дверь одним ударом по замку. Артист молил новую знакомую стать его супругой, и Людмила Владимировна согласилась.

Глядя на фото молодой Абрамовой, можно понять Высоцкого. Актриса была настоящей красавицей: точеные черты лица, большие глаза, роскошные черные волосы. Абрамова прожила с бардом пять лет. После его смерти Людмила Владимировна хранила добрую память о муже и даже работала в Музее Высоцкого.