Высоцкий побледнел, услышав предсказание цыганки: сбылось с невероятной точностью

Владимир Высоцкий не напрасно верил в мистику. Однажды поэт позволил цыганке заглянуть в его будущее. И то, что она там увидела, не на шутку напугало звезду.

Из уст гадалки артист услышал страшное предсказание. Любовь и смерть — вот что, по словам прорицательницы, ждало барда. Узнав об этом, музыкант побледнел.

В тот период знаменитости предстояли съемки в ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Актер пытался отказаться от работы над картиной, ставшей впоследствии культовой. Он говорил режиссеру, что не может потратить год своей жизни на роль капитана Жеглова.

Марина Влади также умоляла постановщика «отпустить» ее мужа. Но киношник назад не отступил и не отказался от идеи снимать Высоцкого.

Между тем предсказание цыганки сбылось с пугающей точностью. Через восемь месяцев после премьеры картины Владимир Семенович ушел из жизни. Ему было всего 42 года.