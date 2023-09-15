Высоцкий нашел способ зарабатывать миллионы и не платить налоги: как он это делал

Владимир Высоцкий так и не был признан советской властью, зато его обожали простые слушатели. Бард получал скромные официальные гонорары за свои выступления, но его теневые доходы поражали воображение: у артиста было все, о чем только было можно мечтать — от заграничной одежды до элитных машин.

Певцу первому в СССР организовали гастрольный тур по Канаде, во время которого звезде удалось заработать 32 тысячи долларов. Говорят, в родной стране Высоцкий выступал в том случае, если гонорар составит 5 тысяч рублей.

Организаторы концертов заявляли надзорным органам, что большинство зрителей пришли по бесплатным пригласительным — корешки билетов на всякий случай сжигали. Так удавалось уходить от повышенного внимания руководства страны. Однако уже в конце 70-х все доходы Владимира Высоцкого уходили на борьбу с зависимостями.