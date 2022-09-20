Высоцкий напророчил: смерть Верки-модистки из «Места встречи изменить нельзя» потрясла россиян

Людмила Давыдова играла роли второго плана, но это не помешало ей покорить сердца отечественных зрителей. Больше всего актриса запомнилась публике по роли Верки-модистки из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Звезду снимали многие именитые режиссеры, однако счастья ей это не принесло. На состоянии артистки пагубно сказывалось психическое расстройство, от которого она страдала. Давыдова часто находилась в подавленном состоянии. Кроме того, ей были свойственны вспышки гнева.

Многие полагают, что причина всех бед знаменитости кроется в том, что она так и не смогла наладить личную жизнь. Замуж актриса выходила, вот только эти восемь браков счастливыми никак не назвать. Усугубляло ситуацию и то, что у ни в одном из них у артистки не появились наследники.

На фоне этого у знаменитости развилась депрессия, которая привела к тому, что актриса наложила на себя руки. Как пишет портал «Новый очаг », такую незавидную участь коллеге по цеху напророчил Владимир Высоцкий. Воплощенный артистом Жеглов в вышеупомянутом проекте так говорит о героине звезды: «Жалко ее, несчастная она баба». Это как нельзя лучше подходит под описание жизни и смерти Давыдовой.