Высоцкий готовил цыпленка табака только по этому рецепту: всегда получался сочным

Одной из главных страстей Владимира Высоцкого была не только музыка, но и кулинария. Артист любил вкусную еду и нередко проводил часы на кухне, чтобы порадовать близких необычным рецептом. А больше всего он любил готовить цыпленка табака.

Так, Высоцкий использовал специальные хитрости, чтобы сохранить мясо мягким. Сначала он натирал цыпленка тертым чесноком, смешанным с солью и перцем. После готовил маринад: 300 мл воды и уксус. В этой смеси мясо должно стоять несколько часов.

После этого цыпленок уже отправлялся на сковородку. Высоцкий придавливал тушку тяжелой кастрюлей с водой и таким образом обжаривал его два круга по пять минут с каждой стороны. Далее обмазывал мясо сметаной и вновь отправлял на сковородку.

В итоге все гости оставались в восторге от рецепта музыканта. Его цыпленка хвалили за сочный вкус и насыщенный аромат, а со временем блюдо стало настоящей легендой среди близких Высоцкого.