Высоцкая выдала истинное отношение к Кончаловскому: назвать его полноценным мужем она не может

Юлия Высоцкая уже 27 лет состоит в браке с Андреем Кончаловским. В эти отношения мало кто верил: разница в возрасте между супругами была слишком большой. Но уважение и любовь позволили этому браку удержаться на плаву.

Сама Высоцкая признается, что для нее Андрей Сергеевич стал скорее отцом, чем возлюбленным. В партнере телеведущая обрела авторитет, опору и безусловное принятие себя такой, какая она есть. Подобные качества обычно ищут в родителях, но Юлии для этого пришлось пойти под венец. Звезда признается, что и в ней супруг видит лучшие качества, какие находил в своей матери. Об этом она рассказала в интервью изданию Psychologies.

Такое взаимное «родительство» оказалось невероятно прочной основной для семьи. С годами пара стала только больше ценить и принимать друг друга. Именно Кончаловский научил актрису не бежать от ссор и решать все по-взрослому.