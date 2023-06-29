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Киноафиша Статьи Высоцкая в коротких шортиках взбудоражила не только Кончаловского (пикантное фото)

Высоцкая в коротких шортиках взбудоражила не только Кончаловского (пикантное фото)

29 июня 2023 09:15
Высоцкая в коротких шортиках взбудоражила не только Кончаловского (пикантное фото)

Звезда умеет удивлять.

Этим летом Юлия Высоцкая отметит 50-летний юбилей, но годы над звездой не властны. Актриса и телеведущая остается стройной красоткой и не боится демонстрировать прекрасную фигуру.

В социальных сетях артистки появилось новое пикантное фото. Перед камерой блондинка позировала в коротких шортиках, а под снимком оставила любопытное признание.

Высоцкая написала, что он, имея в виду, вероятно, своего мужа Андрея Кончаловского, говорит ей, что у нее самый красивый нос, потому что всегда смотрит вверх. Но фолловеры предположили, что звезда пленила супруга не только изящным носиком, но длинными ногами и подтянутым телом.

Высоцкая в коротких шортиках взбудоражила не только Кончаловского (пикантное фото)

«Самые красивые ноги», «Суперженщина», «Девушка, вам 18?», «Как же я хочу быть такой стройной и звонкой! Красивая Юля», — подметили в комментариях восхищенные интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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