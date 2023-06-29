Высоцкая в коротких шортиках взбудоражила не только Кончаловского (пикантное фото)

Этим летом Юлия Высоцкая отметит 50-летний юбилей, но годы над звездой не властны. Актриса и телеведущая остается стройной красоткой и не боится демонстрировать прекрасную фигуру.

В социальных сетях артистки появилось новое пикантное фото. Перед камерой блондинка позировала в коротких шортиках, а под снимком оставила любопытное признание.

Высоцкая написала, что он, имея в виду, вероятно, своего мужа Андрея Кончаловского, говорит ей, что у нее самый красивый нос, потому что всегда смотрит вверх. Но фолловеры предположили, что звезда пленила супруга не только изящным носиком, но длинными ногами и подтянутым телом.