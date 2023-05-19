Высоцкая собрала вещи и покинула дом Кончаловского: что известно на данный момент

Юлия Высоцкая в последнее время оказалось одной из самых обсуждаемых персон в Сети. А все из-за архивных роликов с кулинарными экспериментами. Кто только не посмеялся над нежными сырниками и подгорелыми шашлыками актрисы. Такое давление выдержит далеко не каждый.

Сначала артистка никак не комментировала происходящее. Она делала вид, что не замечает насмешек в свой адрес. Даже пыталась продолжать готовить и вести блог. Но в какой-то момент терпению пришел конец. Высоцкая купила билет, собрала вещи и отправилась в аэропорт. Перед этим в ее соцсетях появилось тревожное послание, которое можно расценивать как обращение к хейтерам.

«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», — написала знаменитость.

При этом очевидно, что Высоцкая путешествует без мужа. Она не выкладывает с Андреем Кончаловским совместные фотографии и видео, хотя раньше просто обожала это. Судя по всему, режиссер ждет возвращения любимой дома.