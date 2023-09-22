Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете

Юлии Высоцкой удалось приятно удивить любимого мужа. Не обращая внимания на критику, она ясно дала понять, почему Андрей Кончаловский души в ней не чает.

Даже жесткая травля не отвернула блондинку от главного увлечения ее жизни. Знаменитость как ни в чем не бывало продолжает готовить, хотя многие россияне считают, что повар из нее никудышный.

В социальных сетях телеведущая показала свое новое творение. Артистка испекла французский яблочный пирог «наизнанку», который называется Тарт Татен. Особенность его приготовления заключается в том, что перед выпечкой яблоки следует поджарить в масле и сахаре.

На этот раз выпечка получилась у актрисы довольно аппетитной. Режиссер остался в восторге, попробовав десерт. По словам звезды, ее возлюбленный заметил, что такой Тарт Татен могла приготовить только богиня.