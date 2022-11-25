Высмеяли на всю Москву: не поверите, с кого списали знаменитого кота Матроскина

Легендарный мультфильм о приключениях мальчика, кота и пса покорил несколько поколений зрителей. Поклонники истории всегда интересовались, есть ли у харизматичного кота Матроскина реальный прототип. Выяснилось, что есть. И это знакомый Эдуарда Успенского.

Писатель «списывал» своего самого яркого персонажа с приятеля Анатолия Тараскина. Он работал сценаристом в популярном юмористическом киножурнале «Фитиль». Матроскин позаимствовал у прототипа его деловитость, рассудительность, практичность и хозяйственность.

Изначально Успенский даже хотел дать коту кличку Тараскин, однако «оригинал» возмутился и запретил использовать свою фамилию, посчитав, что его хотят высмеять на всю столицу. В итоге персонажу поменяли прозвище и сделали Матроскиным.

После выхода мультика кот стал настоящей звездой, его горячо обожали и дети, и взрослые. Вот тогда-то Тараскин горько пожалел о том, что пожадничал для такого уникального персонажа свою фамилию.