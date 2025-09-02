Меню
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»

2 сентября 2025 18:07
От вампирской истории любви до экранизации Толстого.

Осень — идеальное время не только для свитеров и горячего чая, но и для самого сочного кинематографического сезона. Чтобы разобраться в главных премьерах, которые стоит ждать с нетерпением, мы обратились к кинокритику Николаю Никулину.

Его выбор — это не просто ожидаемые фильмы, а настоящие разговоры о вечном, сложных отношениях и острых социальных темах.

«Дракула»

Премьера: 11 сентября

Сюжет: Принц Влад II, граф Дракула, вернувшись с победоносной войны, узнаёт о смерти своей любимой жены, принцессы Елизаветы.

Убитый горем, он проклинает Бога и добровольно обрекает себя на вечную жизнь вампира, лишь бы однажды снова встретить свою возлюбленную.

Спустя 400 лет он находит её — теперь она юная Мина, в которой он узнаёт душу своей погибшей принцессы.

«Вампиры вечны и в мифологии, и в кино, а теперь Люк Бессон решил изучить их природу и заодно природу их любви», — поделился критик.

«Семейное счастье»

Премьера: 11 сентября

Сюжет: В основе сценария — одноименный роман Льва Толстого. После смерти родителей юная Маша влюбляется в своего опекуна — значительно более старшего и серьёзного Сергея Михайловича — его роль исполнил Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита», «Брестская крепость», «Битва за Севастополь»).

Отношениям этой пары предстоит пройти через множество трудностей, но со временем лёгкая влюблённость перерастает в настоящую, глубокую связь, меняя обоих.

«Льва Толстого с этой стороны мы не знали. Новая злободневная экранизация про патологические отношения ещё сильнее заставит прочитать, может быть, не самые известные толстовские произведения», — отметил эксперт.

«Толерантность»

Премьера: 11 сентября

Сюжет: За основу сценария взят роман Аролдо Берни «Толерантность». Главный герой делится со зрителем своим личным взглядом на современную культуру толерантности.

«Это кино безжалостно, сатирично и даже дико препарирует то, что происходит в Европе с культурой и идентичностью. Захар Прилепин в образе довольного, сытого и циничного преступника за решеткой откровенно высмеивает глупость и уродство», — заключил Никулин.

Ранее мы писали: «Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех

Фото: Кадры из фильмов «Дракула» (2025), «Семейное счастье» (2025), «Толерантность» (2025)
Ольга Назарова
