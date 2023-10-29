Выслали за 101-й километр: почему советская королева гимнастики умерла в одиночестве

Зинаиду Воронину по праву считали королевой российской гимнастики. Но вот умирала спортсменка далеко не по-королевски. Ушла из жизни она в полном одиночестве. И вот почему.

О детстве девочки почти ничего не известно. Поговаривают, что мать Ворониной страшно пила и этот недуг «через кровь» передала и своей подававшей огромные спортивные надежды дочери.

В юности Зина часто подначивала своих подруг по команде выпить рюмку-другую. Но такое странное поведение списывали на молодость и баловство. Оказалось, баловство быстро стало страшной зависимостью.

В физическом плане для чемпионства и первых мест на мировых соревнованиях у Ворониной было все и даже больше. Но победил зеленый змий. Такое пятно на репутации тренерский коллектив выдержать не смог. И все причастные к триумфу и нравственному падению гимнастки сделали вид, что ее попросту не существовало.

В 1980 году Зинаиду Воронину выгнали за 101-й километр и прозвали асоциальным элементом. Да и было за что. Сплетничали, что экс-звезда гимнастики и подающая огромные надежды спортсменка даже отсидела в тюрьме за воровство.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что умирала уже никому не нужная гимнастка в одиноком и страшном забвении.