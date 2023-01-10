«Выскочка» и «дубина»: за что секс-символ СССР ненавидел своих экранных возлюбленных

Многим актерам приходится изображать пылкие чувства, как велит сценарий. Хорошо, если между артистами сложились доброжелательные отношения и за кадром. Но нередко бывает и так, что после слов «Стоп, снято!» экранные любовники готовы наброситься друг на друга с кулаками.

Известный советский актер и любимец женщин Николай Рыбников часто не мог найти общий язык со своими партнершами и даже позволял себя нелестные высказывания в их адрес. Так, во время съемок легендарного фильма «Весна на Заречной улице» его коллеге Нине Ивановой приходилось нелегко.

Рыбников, на тот момент уже состоявшийся артист и кумир миллионов, был недоволен работой начинающей партнерши. Актер не скрывал своего негодования и дал Ивановой оскорбительное прозвище Дубина.

Досталось от Рыбникова и Надежде Румянцевой во время работы над «Девчатами». Он считал артистку «наглой выскочкой» и категорически не хотел с ней сниматься. Сама Румянцева позже признавалась, что на площадке он вел себя как «суперзвезда» и смотрел на нее свысока. Из-за этого любовные сцены никак не получались, но зато скандалы актеры отыгрывали с превеликим удовольствием. Именно поэтому на экране их ссоры выглядят намного органичнее, чем романтические моменты.