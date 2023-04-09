Выскочила замуж в 50: дочери Адриано Челентано позавидует каждый (фото)

Актеры Адриано Челентано и Клаудия Мори счастливы вместе уже почти 60 лет. Они воспитали троих детей, которые тоже посвятили свою жизнь творчеству. Старшая дочь именитой четы Розита стала известной актрисой и телеведущей. Публике интересны не только ее работы, но и личная жизнь.

Розита с юных лет была сердцеедкой. Звездная наследница крутила многочисленные романы, которые ее ни к чему не обязывали. Своего единственного Розита встретила уже в зрелые годы. В 50 лет актриса вышла замуж за своего возлюбленного Анжело Вайру, который моложе на десять лет. Избранник Розиты никак не связан с творчеством, он работает кинологом.

Сегодня красавице-дочери Челентано и Мори 58 лет. Но выглядит она намного моложе своего возраста, чем вызывает зависть женщин и восхищение мужчин. У Розиты стройная фигура, роскошные волосы и эффектная внешность. Актриса и ведущая часто делится своими снимками с поклонниками, которые не перестают восторгаться ее неувядающей красотой. Розиту называют национальной гордостью и главной звездой Италии.