Высказывание Рубальской тянет на скандал года: желает скорейшей смерти Пахмутовой

20 сентября в столице прощались с поэтом Николаем Добронравовым, скончавшимся после длительной болезни. Весь звездный мир активно высказывает слова сочувствия его вдове Александре Пахмутовой. Но некоторые пожелания звучат скорее как проклятия.

На шоу «Малахов» собрались многие знаменитости, которые были лично знакомы с Николаем Николаевичем. Гости в студии едва успели прийти в себя после похорон, поэтому не стоит быть слишком строгими к их неосторожным словам.

Больше всего собравшиеся были обеспокоены состоянием Пахмутовой. Композитор не разлучалась с супругом 66 лет, а их брак был примером любви и верности для всей страны. Неожиданно по этому поводу высказалась Лариса Рубальская.

Поэтесса заявила, что очень жалеет Александру Николаевну. По мнению женщины, для пары Добронравова и Пахмутовой идеально бы подошел сказочный финал, когда жили счастливо и умерли в один день.

«Лучше бы сбывались сказки, а то ей так плохо», — заявила Рубальская в студии.

От таких слов зрители просто опешили: звучит как пожелание вдове скорее отойти в мир иной к супругу.