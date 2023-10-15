«Вышли из кинотеатра и плевались»: этот советский фильм что раньше, что сейчас считают бессмысленным

Зрители даже не скрывают свое мнение.

Кинематограф СССР подарил множество ярких работ, которые вошли в классику мирового искусства. Однако некоторые из них массовые зрители считают переоцененными.

Так, далеко не всем поклонникам понравилась драма Андрея Тарковского «Сталкер». Фильм, получивший специальные призы кинофестивалей в Каннах и Риме, обычные любители кино называют чрезмерно скучным, растянутым и бессмысленным.

«Ходили смотреть ну лет в 13, вышли из кинотеатра и плевались», «Сталкер — это гадость, а Тарковский был больным на голову человеком», «Я не буду смотреть такое кино, потому что мне неинтересно и скучно», — считают пользователи Сети.

При этом и в 70-х, сразу после премьеры, картина столкнулась с осуждением и критикой. Зрители ожидали более динамичного кино, основанного на знаменитом произведении братьев Стругацких, а в итоге довольствовались двухчасовым фильмом-притчей.