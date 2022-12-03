Вышла замуж за темнокожего и уехала на Ямайку: как живет рискнувшая всем россиянка

Петербурженка Виктория мечтала уехать в Финляндию, но волей судьбы оказалась на Ямайке, где встретила свою любовь. Избранником россиянки стал темнокожий мужчина по имени Роберт. Влюбленные проверяли свои чувства больше двух с половиной месяцев – и тогда Вика прилетела на Ямайку снова и решила остаться.

Героиня представляла остров раем на земле, но страна оказалась очень бедной.

Пара поселилась в маленьком доме без холодильника, плиты и стиральной машины. Когда у супругов родилась дочь Меган, жить в такой тесноте стало совсем невыносимо – и пришлось пристроить к дому кухню и спальню для девочки.

Но Вика не сидит сложа руки. Россиянка работает онлайн, пишет книги, проводит экскурсии, развивает блог и занимается бизнесом, не забывая при этом о своей красотке-дочери. Роберт тоже тянется вслед за женой и работает водителем, развозя людей в церковь.