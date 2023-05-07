Вышла замуж за старика и просчиталась: участи самой горячей модели Америки не позавидуешь

Для некоторых девушек удачное замужество — это главная составляющая счастливой жизни. Такой же точки зрения придерживалась и Анна Николь Смит, которая стала женой нефтяного магната.

Разница в возрасте между супругами составляла 62 года, но это смущало лишь общественность. А сами влюбленные были без ума друг от друга. Обворожительная блондинка к тому моменту уже была востребованной моделью и засветилась на страницах журнала Playboy. Престарелый избранник девушки наслаждался ее обществом и не скупился на подарки. К тому же он спонсировал некоторые пластические операции красавицы.

Союз казался взаимовыгодным, но Анна просчиталась, и всего через год после свадьбы миллиардер умер. Тогда модель стала рассчитывать на огромное наследство. Однако ей досталось всего лишь 16 процентов акций компании покойного мужа. К тому же вдове пришлось судиться с сыном бизнесмена, что также отразилось на психическом здоровье блондинки. А в 2007-м она умерла от передозировки медикаментами.