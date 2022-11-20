Вышла замуж за россиянина: вы ахнете, узнав, как сложилась судьба Самиры из «Клона»

Стефани Бриту сыграла юную Самиру в сериале «Клон». Ее героиня мечтала стать журналисткой, объездить весь мир и найти свою любовь. Роль Самиры сделала из 14-летней Бриту мировую звезду.

Актриса снимается с детства. Впервые она появилась на телевидении в мыльной опере «Бразильская детвора». После успеха «Клона» Стефани Бриту стала ведущей детского шоу, параллельно артистка снималась в кино.

В 19 лет Бриту вышла замуж за бразильского футболиста Алешандре Пату.

Однако счастье пары длилось недолго – спустя год последовал долгий и скандальный развод. Но актриса не утратила веры в любовь.

В 2018 году Стефани Бриту вышла замуж за русского юриста Игоря Рачковского. У пары растет сын Антонио Энрико. Сегодня Бриту 35 лет – и эта ослепительная красавица то и дело мелькает в новых бразильских сериалах.