Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вышла замуж за миллионера и пропала: что известно об одной из первых участниц «Дома-2»

Вышла замуж за миллионера и пропала: что известно об одной из первых участниц «Дома-2»

27 июля 2023 12:30
Вышла замуж за миллионера и пропала: что известно об одной из первых участниц «Дома-2»

Сейчас непросто найти информацию о любительнице реалити-шоу.

Телешоу «Дом-2» стало билетом в жизнь для многих участников. Большинство россиян до сих пор помнят многих из тех, кто попал на передачу в числе первых.

Кто-то пробыл на телестройке довольно долго, например, Ольга Солнце, Степан Меньшиков, Ольга Бузова и Алена Водонаева. Но были и те, кто продержались на шоу всего ничего, но все равно запомнились зрителям. Одной из таких участниц можно назвать Зинаиду Шляк. Обаятельная брюнетка с выразительными глазами пришла на проект в 18 лет. Она пробыла на телешоу чуть более двух месяцев, потом покинула его. Затем девушка попробовала себя в проекте «Голод», но и там не задержалась.

Однако свой счастливый билет Зинаида Шляк, которая потом сменила имя на Дину, все равно вытянула. Она вышла замуж и пропала из публичного пространства. Ее избранником стал миллиардер, президент холдинга «Адамант» Алексей Гнесин. Пара живет тихо и почти не демонстрирует свои будни в социальных сетях.

Фото: Социальные сети, Кадры из телешоу «Дом-2»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше