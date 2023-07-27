Вышла замуж за миллионера и пропала: что известно об одной из первых участниц «Дома-2»

Телешоу «Дом-2» стало билетом в жизнь для многих участников. Большинство россиян до сих пор помнят многих из тех, кто попал на передачу в числе первых.

Кто-то пробыл на телестройке довольно долго, например, Ольга Солнце, Степан Меньшиков, Ольга Бузова и Алена Водонаева. Но были и те, кто продержались на шоу всего ничего, но все равно запомнились зрителям. Одной из таких участниц можно назвать Зинаиду Шляк. Обаятельная брюнетка с выразительными глазами пришла на проект в 18 лет. Она пробыла на телешоу чуть более двух месяцев, потом покинула его. Затем девушка попробовала себя в проекте «Голод», но и там не задержалась.

Однако свой счастливый билет Зинаида Шляк, которая потом сменила имя на Дину, все равно вытянула. Она вышла замуж и пропала из публичного пространства. Ее избранником стал миллиардер, президент холдинга «Адамант» Алексей Гнесин. Пара живет тихо и почти не демонстрирует свои будни в социальных сетях.