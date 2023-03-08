Вышла замуж за двоих: правда о матери братьев Запашных взбудоражила народ

Эдгард и Аскольд Запашные — известные дрессировщики львов и тигров, продолжившие дело своего отца Вальтера. Матерью цирковых артистов стала Татьяна Запашная, которая сначала не хотела даже смотреть в сторону укротителя диких животных.

Запашный, который тогда уже был довольно знаменит и успешен, красиво и эффектно ухаживал за юной студенткой политехнического института. Однажды он пришел к ней на занятия с тигром на поводке, а после прискакал к ее дому на вороном коне. Татьяна не устояла и согласилась выйти замуж за циркача, не догадываясь о том, какие испытания ждут ее впереди.

Характер у Вальтера Запашного оказался не сахар. Особенно страшен был дрессировщик, когда выходил из клетки с хищниками. С ним часто случались неконтролируемые вспышки агрессии — доставалась порция ругательств и Татьяне. Спустя время дрессировщик приходил в себя, но совсем не помнил, что творил.

Порой Запашной казалось, что она замужем за двумя разными людьми, один из которых нежный и ласковый, а другой — жестокий и беспощадный. Был период, когда супруга знаменитости хотела подать на развод, но после решила сохранить семью. Запашная осознавала, что ее муж каждый день рисковал собственной жизнью, и потому прощала ему грубое поведение.