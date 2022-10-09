Вышла замуж за брата и ушла вслед за мамой: участь дочери Уитни Хьюстон

Бобби Кристина Браун с детства росла в лучах славы своих родителей — всемирно известных музыкантов Бобби Брауна и Уитни Хьюстон. От них она унаследовала не только красивую внешность, но и массу вредных привычек, включая пристрастие к спиртному и запрещенным препаратам.

Еще с юности папарацци не раз ловили Бобби Кристину с сигаретой или бокалом, но девушке все сходило с рук, ведь денег и связей родителей хватало, чтобы «замять» практически любой скандал.

Все изменилось в 2012 году, когда мама Бобби, легендарная Уитни Хьюстон, внезапно скончалась в отеле от передозировки все тех же запрещенных веществ. Это вызвало у Браун нешуточный нервный срыв, от которого она очень долго не могла оправиться.

А вскоре она оказалась в центре скандала, связанного с именем ее собственного сводного брата. Журналисты выяснили, что дочь Хьюстон завела бурный роман с приемным сыном Уитни — Ником Гордоном. Несмотря на всеобщее осуждение этих отношений, пара твердо решила сыграть свадьбу.

Именно Ник Гордон в январе 2015 года нашел свою подругу без сознания. Врачи, чтобы спасти ей жизнь, ввели Бобби Кристину в искусственную кому. Через три месяца она очнулась, но мозг ее так и остался необратимо поврежден, поэтому в конце концов Браун скончалась в конце июля того же года. Причины произошедшего никто так и не установил до сих пор.