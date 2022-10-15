Вышла замуж за брата и оказалась в секте: как сложилась судьба красавицы из «Юноны и Авось»

Актриса Анна Большова прославилась в 2000-е, сыграв Наташу в сериале «Остановка по требованию». После были роли в таких известных фильмах и сериалах, как «Сваха», «Ермоловы», «Мой личный враг», «Казароза», «Любовь и страхи Марии». Полюбили Большову и театралы за ее роль Кончиты в рок-опере «Юнона и Авось». Жизнь звезды за сценой также оказалась полна интриг.

Первом супругом актрисы стал ее сводный брат Антон Канаев, сын второй жены ее отца. Большова была старше мужа на 7 лет – и пара поженилась, когда молодому человеку едва исполнилось 18. Однако спустя четыре года их союз распался.

С мачехой – Анной Евгеньевной Большовой – у актрисы сложились прекрасные отношения. Однажды поползли слухи, что женщина якобы попала в секту вместе с падчерицей. Но Большова все отрицает и говорит, что сплетню пустила ее родная мать, оставленная супругом. Это сильно подмочило репутацию Анны Большовой – и с тех пор мать и дочь вот уже 20 лет не общаются.

Второй раз Большова вышла замуж за художника Александра Макаренко, а в 2008 году у пары родился сын Даниил. Долгожданный наследник брак не спас – и сейчас Анна Большова одинока.