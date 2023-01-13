Вышла замуж в 50 и стареет красиво: вы позавидуете, увидев старшую дочь Челентано

Адриано Челентано впервые стал отцом в 1965 году, когда на свет появилась его дочь Розита. Уже в юном возрасте девочка попробовала себя в кино, но славу заработала совсем на другом поприще.

Дело в том, что Розита решила связать свою жизнь с телевидением. Еще в молодости она стала ведущей и за годы карьеры успела поработать во множестве программ, став одной из самых узнаваемых звезд итальянского ТВ. Кроме того, успеха Розита добилась и на радио, покорив поклонников шоу «Бесстыжие» и «Спроси меня, счастлив ли я».

Известна Розита и своей личной жизнью. Долгие годы она не вступала в брак и будоражила поклонников громкими романами. Но в 50 лет все же решила связать свою жизнь с возлюбленным Анджело Вайра, который на 10 лет ее младше. С того времени она счастливо живет со своим мужем, а о жизни рассказывает в личных блогах.

Поклонники знаменитости не оставляют без внимания ее публикации. Практически сто тысяч подписчиков со всего мира следят за жизнью телеведущей и не скупятся на комплименты. По их мнению, Розита выглядит значительно моложе своих лет и может дать фору более молодым итальянским актрисам.