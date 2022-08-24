Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим

Нелли Карим родилась в семье египетского режиссера, а ее мама была родом из России. В детстве вместе с родителями звезда переехала в Советский Союз и поселилась в Санкт-Петербурге.

Здесь артистка получила образование и начала заниматься балетом. После того как в 1991 году СССР распался, семейство вернулось обратно в Египет. Именно там Карим стала знаменитой.

Все началось с того, что Нелли засветилась в Каирском театре оперы и балета. Именно русской школе балета она обязана своим успехом. После звезда получила и свою первую роль в проекте под названием «1001 ночь».

С тех пор карьера знаменитости пошла в гору. Примечательно, что работе Карим никак не мешала ее бурная личная жизнь.

Впервые звезда вышла замуж, когда ей было 16 лет. Ее избранником стал бизнесмен Бахха Сабри. В этом браке, который продлился восемь лет, актриса стала матерью двоих сыновей.

Второй брак знаменитости стал для журналистов тайной за семью печатями. Как пишет портал Boom, артистка вышла замуж за человека, которого знала одну неделю. Уже через месяц влюбленные приняли решение о разводе.

А вот отношения с третьим мужем продлились целых 11 лет. Диетологу Хани Абу Нага знаменитость родила двоих дочерей. Тем не менее избежать разрыва не удалось.

Позднее Карим хотела выйти замуж еще раз, однако помолвка была расторгнута. Сегодня сердце 46-летней артистки, которая покорила весь мир и продолжает активно работать, свободно.