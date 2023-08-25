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Вышла в свет с молодым красавчиком: как выглядит 80-летняя вдова Магомаева

25 августа 2023 08:00
Вышла в свет с молодым красавчиком: как выглядит 80-летняя вдова Магомаева

Многие мечтают оказаться в такой компании.

Любимая женщина ныне покойного Муслима Магомаева цветет и пахнет. Разменяв девятый десяток, Тамара Синявская по-прежнему красотка хоть куда.

На днях вдова выбрала эффектный аутфит и вышла в свет вместе со знаменитым мачо, которого миллионы женщин видят в прекрасных снах. На торжественную церемонию открытия именных звезд на Sea Breeze Walk of Famе, посвященных ей и супругу, оперная певица пришла в сопровождении Эмина Агаларова.

Певец поделился снимками своей именитой спутницы в социальных сетях. Подписчики заметили, что от популярной артистки идут «невероятная энергетика и сияние». Многие молодые красавицы ни разу в жизни не получали за раз столько восторженных комплиментов.

«Какая довольная и счастливая Тамара Ильинична», «Как приятно на нее смотреть», «Так держится — молодец», «Выглядит хорошо», «Легенда», — пишут фолловеры Эмина.

Вышла в свет с молодым красавчиком: как выглядит 80-летняя вдова Магомаева
Фото: Alexandr Yakovlev, Russian Look/globallookpress.com, pixabay.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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