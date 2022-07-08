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Вышла в свет с чужим ребенком: оскандалившуюся Меган Маркл разоблачили в Сети

8 июля 2022 12:15
Вышла в свет с чужим ребенком: оскандалившуюся Меган Маркл разоблачили в Сети

Фанаты не смогли скрыть свое удивление.

Меган Маркл взбудоражила поклонников, появившись на параде в честь Дня независимости США вместе со своим сыном Арчи. Как уверены пользователи Сети, знаменитость была не со своим сыном.

Несколько дней назад супруга принца Гарри вместе со своей семьей отправилась в соседний город Джексон-Хоул, чтобы встретиться с друзьями и отметить один из главных национальных праздников. Герцоги не пропустили и большой парад, на котором их заметили многочисленные поклонники. Семью внука королевы неоднократно фотографировали, а на снимках можно отчетливо рассмотреть трехлетнего Арчи, первенца знаменитостей. При этом публикации вызвали многочисленные споры среди пользователей Сети.

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Как отметили многие поклонники, Арчи на снимках с парада совершенно не похож на ребенка с официальных фотографий. Кадры, по мнению интернет-пользователей, подтверждают давние теории, согласно которым герцоги Сассекские тщательно оберегают настоящего наследника, а на публику берут с собой детей-актеров.

«Это другой ребенок, не путайте», — цитирует слова поклонников портал Teleprogramma.pro.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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