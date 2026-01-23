Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вышла примерно треть зала»: в СССР этот «похабный» фильм досматривали единицы — люди пачками уходили с сеансов

«Вышла примерно треть зала»: в СССР этот «похабный» фильм досматривали единицы — люди пачками уходили с сеансов

23 января 2026 09:54
«Вышла примерно треть зала»: в СССР этот «похабный» фильм досматривали единицы — люди пачками уходили с сеансов

Хотя сейчас у него немало поклонников.

Когда в 1988 году в прокат вышла «Маленькая Вера», не все зрители оказались к такому кино готовы. Картина Василия Пичула моментально получила репутацию «недостойного» фильма: на киносеансах либо спорили, либо с негодованием уходили (порой — прямо во время показа).

Самый обсуждаемый эпизод появился уже после основных съемок: режиссер пригласил актеров «на рюмку чая», и прямо на кухне родилась идея сцены, которая позже взорвала советский прокат. Снимали ее, по воспоминаниям участников, в почти шоковом состоянии, а вдохновлялись западным кино (тут не обошлось без влияния Бертолуччи).

«Вышла примерно треть зала»: в СССР этот «похабный» фильм досматривали единицы — люди пачками уходили с сеансов

Именно эта интимная сцена сделала фильм первым советским примером откровенного кино — и одновременно главным раздражителем для публики. Одни увидели в «Маленькой Вере» честную историю о «маленьких людях», застрявших в безысходности. Другие — сплошную пошлость, прикрытую разговором о «правде жизни».

Помню вышла примерно треть зала после просмотра всем известного эпизода в "Маленькой Вере".

Фильм-чернуха, никогда его не пересматривала и не буду, снята безысходность, — рассуждают зрители.

Отзывы еще тогда разделились: кто-то называл фильм прорывным, а кто-то признавался, что ему было скучно смотреть два часа «бессмысленного проживания жизни». И зачем вообще развращать таким образом юные умы?

В итоге «Маленькая Вера» стала самым просматриваемым фильмом конца 80-х. Обсуждали фильм не меньше, чем смотрели — и поэтому он навсегда вошел в историю советского кино.

Фото: Кадры из фильма «Маленькая Вера» (1988), кадр из сериала « Звездный путь»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше