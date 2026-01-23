«Вышла примерно треть зала»: в СССР этот «похабный» фильм досматривали единицы — люди пачками уходили с сеансов

Хотя сейчас у него немало поклонников.

Когда в 1988 году в прокат вышла «Маленькая Вера», не все зрители оказались к такому кино готовы. Картина Василия Пичула моментально получила репутацию «недостойного» фильма: на киносеансах либо спорили, либо с негодованием уходили (порой — прямо во время показа).

Самый обсуждаемый эпизод появился уже после основных съемок: режиссер пригласил актеров «на рюмку чая», и прямо на кухне родилась идея сцены, которая позже взорвала советский прокат. Снимали ее, по воспоминаниям участников, в почти шоковом состоянии, а вдохновлялись западным кино (тут не обошлось без влияния Бертолуччи).

Именно эта интимная сцена сделала фильм первым советским примером откровенного кино — и одновременно главным раздражителем для публики. Одни увидели в «Маленькой Вере» честную историю о «маленьких людях», застрявших в безысходности. Другие — сплошную пошлость, прикрытую разговором о «правде жизни».

Помню вышла примерно треть зала после просмотра всем известного эпизода в "Маленькой Вере".

Фильм-чернуха, никогда его не пересматривала и не буду, снята безысходность, — рассуждают зрители.

Отзывы еще тогда разделились: кто-то называл фильм прорывным, а кто-то признавался, что ему было скучно смотреть два часа «бессмысленного проживания жизни». И зачем вообще развращать таким образом юные умы?

В итоге «Маленькая Вера» стала самым просматриваемым фильмом конца 80-х. Обсуждали фильм не меньше, чем смотрели — и поэтому он навсегда вошел в историю советского кино.