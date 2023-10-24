Вышла на ковер и чуть не задохнулась: Кабаева напугала людей одним своим появлением
Поклонники переживают за легенду спорта.
Последние годы Алина Кабаева ведет весьма закрытый образ жизни. Спортсменка не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью. Исключение она делает лишь для своей школы художественной гимнастики, в которой проводит занятия.
Как рассказал Telegram-канал «Небесная грация», не так давно Кабаева провела тренировку для юных подопечных. Специально для будущих чемпионок она провела игру-эстафету и даже сама вышла на ковер, показав несколько элементов.
Однако пользователи Сети не остались в восторге от выхода Кабаевой. Как отметили в комментариях поклонники, спортсменка уже не обладает той грацией, которая позволила ей добиться успехов в гимнастике. Некоторые даже забеспокоились о состоянии здоровья знаменитости, ведь еще не так давно она выглядела совсем иначе.
«Совсем не похожа на грациозную лань», «Увидела запыхавшуюся даму неопределенного возраста, которая не смогла даже 5 метров через скакалку попрыгать», — считает публика.