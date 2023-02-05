Вышла из психбольницы и взялась за ум: вот как сейчас выглядит кумир всех девчонок из нулевых

Романтические комедии «Она-мужчина» и «Чего хочет девушка» уже давно стали культовыми фильмами эпохи нулевых. Аманда Байнс, сыгравшая в этих картинах главную героиню, была примером для большинства зрительниц, но немногие знали, что переживала актриса в этот период своей жизни.

Ещё в юности она стала зависимой от психотропных веществ, а пристальное внимание и давление со стороны публики только усугубило эту вредную привычку. Из-за этого девушка несколько раз попадала в аварии по собственной вине, а также появлялась в общественных местах в неподобающем виде. Ее отправили в реабилитационный центр, в позже и в психбольницу.

Вернувшись домой, Аманда решила измениться и начала с внешности.

Она похудела и покрасила волосы в темный цвет. Однако прошлые проблемы со здоровьем дают о себе знать, и вес девушки постоянно меняется. Но бывшая актриса все таки взялась за ум и даже нашла для себя новое занятие. Теперь она работает мастером маникюра.