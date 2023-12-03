«Вышла и упала»: пьяная Успенская оконфузилась на новогоднем концерте

Любовь Успенская за свою творческую карьеру не раз попадала в неприятные ситуации. Случалось и так, что звезда сама была в этом виновата.

Артистка поделилась некрасивой историей, о которой вспоминает с ужасом. Исполнительница горько сожалеет, что сильно разочаровала поклонников. Дело было перед Новым годом. Королева шансона в течение одного дня должна была выступить сразу на четырех корпоративах. И на каждом алкоголь лился рекой.

Певица не отказывалась от выпивки, не думая о последствиях, и в результате оконфузилась. На концерт в Барвихе она приехала в таком состоянии, что на сцену ее выводили под руки.

«Сидели мужики, и я включила Успенскую. А после этого вышла и упала», — рассказала знаменитость в беседе с порталом «Страсти».

После того случая звезда сделала выводы и впредь не позволяла себе злоупотреблять горячительными напитками. По крайней мере, больше подобного позора с ней не случалось.