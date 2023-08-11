«Вышел заяц на крыльцо»: с мальчиком-мемом из «Поля чудес» случилась трагедия

Вся страна узнала о Максиме Щеневе в 2003 году. Мальчик стал гостем шоу «Поле чудес», где рассказал комичный стишок о зайце, который вышел на крыльцо. Отрывок с его выступлением до сих пор можно найти в социальных сетях, а пользователи Сети не могут сдержать смех при виде ребенка. Однако мало кто знает, как сложилась судьба Максима после участия в шоу.

Как оказалось, «Поле чудес» не изменило жизнь мальчика и его семьи. Он вместе с мамой вернулся в родное Орехово-Зуево, где продолжил учиться в школе. А спустя 10 лет после эфира его семья столкнулась с большой трагедией.

19 августа 2013 году Максим катался на велосипеде и не смог справиться с управлением. Мальчик выехал на проезжую часть, где его сбил грузовик. Врачам не удалось спасти жизни Максима, и от полученных травм звезда «Поля чудес» скончался в больнице.