Вышел с протянутой рукой не просто так: покинувшего страну Милохина поставили на место

Накануне 20-летний Даня Милохин удивил подписчиков необычной просьбой. Он заявил, что оказался во Франции вместе с командой блогеров, но их мечте записать ролики из «Диснейленда» не суждено сбыться. По словам Дани, они собрали только 700 евро, а этой суммы не хватит, чтобы купить билеты в развлекательный парк. Все другие деньги остались на российских банковских картах, которыми расплачиваться за рубежом нельзя. Милохину ничего не оставалось, как попросить фолловеров о помощи: он предложил им личную встречу в зарубежной стране, на которой они могли бы передать ему недостающие средства.

«У нас нет денег», — посетовал Даня.

А известный продюсер Иосиф Пригожин, считает, что блогер публично вышел с протянутой рукой не просто так. Он поставил на место покинувшего страну Милохина, заявив, что проблема не в «заморозке» средств на картах, а в их полном у него отсутствии.