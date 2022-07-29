Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вышел с протянутой рукой не просто так: покинувшего страну Милохина поставили на место

Вышел с протянутой рукой не просто так: покинувшего страну Милохина поставили на место

29 июля 2022 10:10
Вышел с протянутой рукой не просто так: покинувшего страну Милохина поставили на место

Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении блогера.

Накануне 20-летний Даня Милохин удивил подписчиков необычной просьбой. Он заявил, что оказался во Франции вместе с командой блогеров, но их мечте записать ролики из «Диснейленда» не суждено сбыться. По словам Дани, они собрали только 700 евро, а этой суммы не хватит, чтобы купить билеты в развлекательный парк. Все другие деньги остались на российских банковских картах, которыми расплачиваться за рубежом нельзя. Милохину ничего не оставалось, как попросить фолловеров о помощи: он предложил им личную встречу в зарубежной стране, на которой они могли бы передать ему недостающие средства.

«У нас нет денег», — посетовал Даня.

А известный продюсер Иосиф Пригожин, считает, что блогер публично вышел с протянутой рукой не просто так. Он поставил на место покинувшего страну Милохина, заявив, что проблема не в «заморозке» средств на картах, а в их полном у него отсутствии.

«Он же продюсерский, а не сам стал артистом», — отметил Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Читать далее 30 июля 2022
Всему виной зависть: что звезда советского «Шерлока Холмса» не поделил с братом Всему виной зависть: что звезда советского «Шерлока Холмса» не поделил с братом Читать далее 30 июля 2022
Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Читать далее 29 июля 2022
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Читать далее 30 июля 2022
Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Читать далее 29 июля 2022
По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным Читать далее 29 июля 2022
«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть «Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза «Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза Читать далее 30 июля 2022
Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Читать далее 30 июля 2022
Related video