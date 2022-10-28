Вышел на связь впервые за 30 лет: самого красивого мальчика СССР теперь не узнать

Роман Монастырский прославился еще в детстве. Именно он сыграл эпизодическую роль в фильме «Карнавал» и главную — в сказке «Там, на неведомых дорожках...». Фанаты были в восторге от игры юного артиста, отмечая не только его талант, но и красоту. Однако сам Роман не собирался становиться профессиональным актером.

Дело в том, что в кино знаменитость попал совершенно случайно. И актерская работа никогда не была его мечтой, поэтому после двух появлений на экране он решил больше не сниматься и никогда не появлялся на съемочной площадке.

После триумфа он начал вести закрытый образ жизни. Все прошедшие годы Монастырский отказывался от интервью и не реагировал на просьбы поклонников вернуться в кино. Исключение он сделал лишь однажды: несколько лет назад мужчина появился в документальном фильме, где и рассказал, как проходили съемки знаменитых картин. Как оказалось, Роман построил карьеру в рекламной сфере, а большую часть времени теперь проводит в компании своей собаки.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданное возвращение Монастырского. В социальных сетях они активно обсуждают, насколько сильно изменился артист за прошедшие годы, и жалеют, что больше никогда не смогут увидеть его яркую игру.