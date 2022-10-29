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Вышел на свободу и женился: как сложилась судьба парня, отсидевшего год из-за Дианы Шурыгиной

29 октября 2022 14:15
Вышел на свободу и женился: как сложилась судьба парня, отсидевшего год из-за Дианы Шурыгиной

Живет, как ни в чем не бывало.

В 2016 году Ульяновский суд признал 21-летнего Сергея Семенова виновным в том, что он надругался над 16-летней Дианой Шурыгиной. Молодого человека приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он принудил несовершеннолетнюю девушку вступить с ним в связь, однако спустя год Семенов вышел по УДО.

История имела общественный резонанс – о деле выпустили несколько ток-шоу. Большинство встало на сторону Семенова, сочтя поведение Шурыгиной «вульгарным». Впрочем, в самих программах обвиняемый подтвердил, что девушка сопротивлялась.

Так как осуждение общества обрушилось именно на Шурыгину, Сергей Семенов вот уже несколько лет на свободе и ведет спокойную жизнь.

Семенов часто делится публикациями в соцсетях, а недавно он сообщил подписчикам, что окончил Ульяновский государственный аграрный университет.

Вышел на свободу и женился: как сложилась судьба парня, отсидевшего год из-за Дианы Шурыгиной
Фото: соцсети, кадр из программы "Пусть говорят" (2001)
Алла Новикова
Алла Новикова
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