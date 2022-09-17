Вышел на сцену и упал: первое выступление Никулина на сцене шокировало народ

Внук Юрия Никулина рассказала на YouTube-канале «Откройте, Давид» о первом выступлении своего знаменитого деда.

Никулин загорелся стать клоуном еще в детстве, когда впервые посетил цирк. Он увидел, как клоун падал на манеже, а зал при этом смеялся. Тогда юный Юра Никулин попросил маму сшить ему такой же костюм и пошел в нем на детский утренник. Никулин ожидал триумфа, но все обернулось настоящим фиаско.