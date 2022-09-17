Вышел на сцену и упал: первое выступление Никулина на сцене шокировало народ
Дебют легендарного клоуна оказался неудачным.
Внук Юрия Никулина рассказала на YouTube-канале «Откройте, Давид» о первом выступлении своего знаменитого деда.
Никулин загорелся стать клоуном еще в детстве, когда впервые посетил цирк. Он увидел, как клоун падал на манеже, а зал при этом смеялся. Тогда юный Юра Никулин попросил маму сшить ему такой же костюм и пошел в нем на детский утренник. Никулин ожидал триумфа, но все обернулось настоящим фиаско.
«Он вышел на сцену и упал – в зале тишина. Он встал и упал еще раз – реакция та же. Так было несколько раз. В какой-то момент кто-то из родителей спросил у его мамы: «Он у вас припадочный, да?». Из чего дед сделал вывод, что оказывается, падать – это, во-первых, больно, во-вторых, не всегда смешно», – рассказал о курьезном случае внук артиста.