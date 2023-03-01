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Вышел из тени отца: не поверите, как о сыне Федора Шаляпина узнал весь мир

1 марта 2023 09:00
Вышел из тени отца: не поверите, как о сыне Федора Шаляпина узнал весь мир

Совет знаменитого композитора спас судьбу мальчика.

Многие дети, глядя на своих родителей, мечтают пойти по их стопам. Это особенно заметно в тех случаях, когда взрослые весьма успешны и знамениты, что восхищает их наследников и побуждает мечтать о такой же славе.

Но популярность Федора Шаляпина был настолько велика, что он понимал, как тяжело будет его сыну связать свою жизнь с музыкой. И, когда Борис завил, что хочет стать певцом, любящий отец отговорил ребенка от этой затеи.

Вышел из тени отца: не поверите, как о сыне Федора Шаляпина узнал весь мир

Мальчик решил прислушаться к известному композитору и стал профессиональным художником. Его талант в этом искусстве был заметен невооруженным глазом, поэтому даже журнал Time не остался в стороне. Более 30 лет Борис Шаляпин рисовал для этого издания красочные обложки и в каждой из них старался отразить личность человека. За время его работы было опубликовано 413 картин, что позволило русскому автору получить прозвище Мистер Тайм.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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