Вышел из тени: главная тайна Рахат Лукумыча из «Спокойной ночи, малыши!» раскрыта

Любимый фокусник СССР знаком зрителям не только по многочисленным ролям в кино и появлениям в ток-шоу, но и в качестве доброго волшебника Рахат Лукумыча из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Впервые в студии детской программы маг в ярком образе — накидке и тюрбане — появился еще в 1996 году. На следующие пять лет он стал постоянным ведущим проекта, регулярно общаясь с Хрюшей, Степашей, Филей и Каркушой и показывая фокусы маленьким зрителям.

Только сейчас спустя 25 лет после участия в передаче Акопян вышел из тени и раскрыл, как рождался его образ. Оказалось, что Рахат Лукумыча он придумал сам. Амаяк скрупулезно рисовал эскизы головных уборов и костюмов, которые потом были сшиты по его индивидуальным заказам. Все расходы на работу портных он брал на себя. Кроме того, Акопян принимал активное участие в написании сценариев выпусков, придумывал трюки и подбирал нужный реквизит.

Ему часто поступали предложения о съемках в других передачах, но детская любовь к Рахат Лукумычу долго не позволяла фокуснику отказаться от работы в «Спокойной ночи, малыши!». А некоторые поклонники до сих пор подходят к Акопяну, чтобы поблагодарить его за счастливое детство.